Aproape 3,5 milioane de francezi au ramas fara televiziune si radio dupa un incendiu

''Este fara indoiala natura criminala (a incendiului)'', a declarat pentru AFP directorul regional al TDF Sud-Est, Patrice Bargas, citand ''urme de efractie''.Incendiul a izbucnit in noaptea de luni spre marti in sala de emisii si s-a raspandit prin cabluri, au precizat pompierii locali, mentionand de asemenea posibilitatea unei ''intruziuni'' si a unui ''act rauvoitor''. O ancheta in acest caz a fost deschisa de parchetul din Aix-en-Provence.Dupa incendiu, emisia a 25 din cele 30 de canale ale TNT (televiziune digitala terestra) si a 19 posturi de radio FM a fost intrerupta pe un sfert teritoriu, a precizat TDF.