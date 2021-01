VIDEO Franta extinde intervalul orar al interdictiei de circulatie in 15 departamente. Au fost raportate incidente grave in noaptea de Anul Nou

Orice deplasare neesentiala este in prezent interzisa pe intreg teritoriul Frantei intre orele 20:00 si 06:00, dar incepand de sambata interdictia se va aplica incepand de la ora 18:00 in respectivele 15 departamente.Ministerul Sanatatii francez a raportat joi 19.927 de noi cazuri de COVID-19, sub bilantul de 26.457 consemnat miercuri, dar in continuare mult peste tinta de cel mult 5.000 de cazuri zilnice stabilita de guvern pentru relaxarea restrictiilor.Desi autoritatile au interzis orice petrecere si adunare in noaptea de Anul Nou, in localitatea Lieuron din vestul Frantei mii de tineri, francezi si straini, s-au adunat la o astfel de petrecere ilegala, circa 2.500 dintre ei fiind inca acolo vineri dimineata.Jandarmii au intervenit, dar "s-au lovit de ostilitatea violenta a numerosi petrecareti (...), un vehicul al jandarmeriei a fost incendiat, altele au fost avariate si asupra militarilor s-a aruncat cu sticle si pietre, provocand rani usoare", afirma prefectura locala intr-un comunicat, mentionand de asemenea ca a fost deschisa o ancheta pentru ultraj si organizare ilegala de adunari festive.In acest timp, in orasul Boofzheim, in estul tarii, un barbat a fost decapitat de focurile de artificii, iar un altul este grav ranit.Detaliile acestui incident sunt inca neclare, dar potrivit unui ziar local cei doi se apropiasera prea mult de artificii in momentul exploziei. Vanzarea si folosirea acestor dispozitive a fost de altfel interzisa in acea regiune, pentru a diminua numarul urgentelor medicale in aceasta perioada in care serviciile sanitare sunt coplesite de pandemie.