Cinci femei au fost arestate in sudul Frantei pentru planuirea unui atac islamist la o biserica din Montpellier

Intrebat in legatura cu ancheta si arestarile, care au avut loc noaptea trecuta, purtatorul de cuvant al Guvernului, Gabriel Attal, a declarat pentru LCI TV ca nu are informatii in plus in acest moment cu privire la tinta posibilului plan de atac. Le Point noteaza ca arestarile ar fi legate de un posibil plan de atac la o biserica din orasul Montpellier.Cele cinci femei fac parte din aceeasi familie, iar dintre ele doar una este suspectata ca voia sa comita o actiune violenta, mentioneaza Le Point. Mama si cele trei surori ale femeii care este suspectata au fost arestate pentru ca se aflau la domiciliu, a afirmat o sursa judiciara, care mentioneaza ca dintre surori cel putin una este minora. Politistii au descoperit in special o sabie la domiciliul femeilor in timpul actiunii de noaptea trecuta.Desi actiunile teroriste sunt in general comise de barbati, in Franta au fost condamnate pana acum si femei pentru astfel de acte.