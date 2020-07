Banca Frantei: economia isi revine din criza provocata de COVID-19, dar evolutia "ar putea fi ceva mai buna"

Banca centrala franceza a estimat in iunie ca a doua mare economie a zonei euro va functiona cu 12% sub nivelul normal pana la sfarsitul lunii iunie, comparativ cu o reducere de 32% la inceputul restrictiilor impuse la sfarsitul lunii martie din cazua noului coronavirus.Banca Frantei urmeaza sa isi actualizeze estimarile marti, in functie de respunsurile date de mii de companii intr-un sondaj lunar referitor la climatul de afaceri."Redresarea are loc cel putin asa cum ne-am asteptat ssi poate ceva mai bine", a afirmat Villeroy la televiziunea LCI.In luna iunie, banca centrala a anticipat ca economia s-a contractat probabil cu 15% in trimestrul al doilea.Duminica, Villeroy a declarat ca evolutia economiei "ar putea fi ceva mai buna".