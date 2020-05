Britanicii si francezii s-au intors la serviciu. Diferente majore in mijloacele de transport in comun (Video)

Travelling on the Paris Metro during rush hour.



You need: 😷 + 📃+ 🎟



💶 Euro135 fine if you don't have a mask.



👮‍♀️ doing spot checks for permission forms from employer.



Inner city lines mostly half empty but some 🚇 to suburbs have had reports of crowding. #COVID19 #Metro pic.twitter.com/IsRkB7oiGQ - Oliver Miocic (@olivermiocic) May 14, 2020

Ziare.

com

Comparativ, in Paris revenirea la locul de munca s-a facut constiincios, iar parizienii au respectat distantarea sociala, scrie Euronews In ultimele 24 de ore, in ambele capitale a crescut numarul persoanelor care folosesc mijloacele de transport in comun. Reteaua de metrou din Londra a transmis ca in timpul orelor de varf s-a inregistrat o crestere de 10%.Totusi, lucrurile stau diferit fata de perioada dinaintea pandemiei: exista dispensere cu gel dezinfectant in fiecare statie, iar lumea e indemnata - nu obligata - sa poarte masca de protectie. Totusi, mai putin de 10% dintre calatori le poarta in autobuz sau metrou.Comparativ, in Paris portul mastii este obligatoriu si aproape universal. Cine nu poarta masca risca o amenda de 135 de euro.De asemenea, parizienii care folosesc transportul public trebuie sa prezinte o adeverinta de la locul de munca, pentru a justifica faptul ca circula la ore de varf. Masura face parte dintr-o incercare a autoritatilor de a mentine capacitatea la 15% din cea normala.In capitala franceza, cifrele sunt inca foarte scazute pe majoritatea rutelor de transport, in ciuda noilor masuri de relaxare.De exemplu, in zonele centrale, intens circulate, in vagoane sunt mai putin de un sfert din calatorii care circulau in mod normal inainte de pandemie.In plus, in trenuri au fost aplicate stickere care indica distanta ce trebuie mentinuta intre persoane, pentru a limita raspandirea coronavirusului.Iata cum arata metroul din Paris la ore de varf:A.D.