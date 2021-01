Campania de vaccinare se va accelera in Franta. Guvernul de la Paris va incepe sa publice statistici

"Consolidam mijloacele de a aduce dozele de vaccin in azilurile pentru varstnici", a precizat Gabriel Attal intr-un interviu pentru publicatia Le Parisien.Acesta a precizat ca vaccinarea personalului medical si a persoanelor cu varsta peste 50 de ani a inceput in timpul weekendului.Guvernul va incepe totodata sa publice statistici referitoare la vaccinarile realizate incepand de luni. In ceea ce priveste vaccinarile din weekend, aceste date nu au fost inca publicate.Presa franceza a relatat, citand un site denumit CovidTracker, ca doar cateva sute de doze au fost administrate pana in prezent.Site-ul este administrat de un analist de date care il actualizeaza cu informatii provenite din partea mai multor autoritati sanitare.Pana duminica la pranz, site-ul a raportat 430 de doze de vaccin administrate in Franta Presedintele Emmanuel Macron a folosit discursul de Anul Nou pentru a raspunde acestor critici, argumentand ca nu ar permite campaniei de vaccinare sa inainteze incet daca nu ar exista un motiv intemeiat.Franta a fost grav afectata de pandemia de coronavirus, cu 2,6 milioane de infectari confirmate in ultimul an la o populatie de 67 de milioane de locuitori. S-au inregistrat circa 64.900 de decese.