Franta va desfasura campania de vaccinare a populatiei intre aprilie si iunie. Primul val, rezervat celor mai vulnerabili

Pentru inceputul anului 2021 este prevazuta ''o prima campanie de vaccinare foarte tintita, cu vaccinuri de prima generatie'', avand in vedere dozele de care va dispune Franta, urmata de ''un al doilea val intre aprilie si iunie, pentru marele public, mergand spre vaccinarea unui numar cat mai mare'' de cetateni, a explicat presedintele francez.Franta a relaxat sambata, 28 noiembrie, restrictiile impuse in contextul pandemiei de coronavirus, pentru a le permite magazinelor de produse neesentiale sa se redeschida, iar oamenii sa poata iesi din locuinte timp de pana la trei ore pentru a face sport si a-si petrece timpul liber.Numarul de contaminari zilnice a inceput sa scada vineri, 27 noiembrie, pana la 12.450, de la peste 60.000 de cazuri cate se inregistrau la inceputul lunii noiembrie in Franta.