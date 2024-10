Carlos Sacalul a fost condamnat din nou la inchisoare pe viata

Ilici Ramirez Sanchez, alias Carlos Sacalul, o figura a terorismului din anii '70-'80, a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatul de la Drugstore Publicis, soldat cu doi morti si 34 de raniti, la Paris, in 1974.

Dupa patru ore de deliberari, Curtea speciala cu jurati de la Paris a dat curs solicitarii din rechizitoriul avocatului general, care a cerut luni ca venezueleanul, in varsta de 67 de ani, sa fie condamnat la cea mai severa pedeapsa din dreptul francez.

"Toate elementele adunate in cursul anchetei" converg "catre el", a subliniat avocatul general.

In schimb, in opinia avocatilor lui Carlos, care au pledat pentru achitare, nimic din dosar nu permite sa se conchida cu aceasta certitudine vinovatia acuzatului.

Pe 15 septembrie 1974, la Paris, la ora locala 17:10, explozia unei grenade aruncate de catre un barbat, dintr-un restaurant de la mezaninul Drugstore catre galeria comerciala de dedesubt, a ucis doua persoane si a ranit alte 34.

Incarcerat in Franta din 1994, Carlos a fost deja condamnat, in doua randuri, la inchisoare pe viata, pentru ca a ucis trei barbati - dintre care doi erau politisti - in 1975, la Paris, dar si pentru patru atentate cu explozivi in care au fost omorate 11 persoane, iar alte 150 au fost ranite, in 1982 si 1983, in capitala, la Marsilia si in doua trenuri.

Inainte ca instanta sa se retraga sa delibereze, Carlos i-a indemnat pe judecatori "sa ia singura decizie corecta".

Intr-o interventie de aproximativ o ora si jumatate - mult departe de cele patru-cinci ore de discursuri-fluviu pe care le-a sustinut la ultimele sale procese, Carlos a denuntat "absurditatea unui proces judecat la 43 de ani dupa fapte".

El a denuntat, de asemenea, "un sabotaj" al anchetei, de catre cei pe care-i considera drept avocati ai "anti-Frantei", si s-a declarat pregatit pentru un al doilea proces in apel, in cazul in care avea sa fie condamnat.

Venezueleanul si avocatii sai au la dispozitie zece zile sa faca apel impotriva verdictului.

