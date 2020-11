Cazul preotului ortodox care a fost impuscat in Lyon: un suspect si-a recunoscut faptele. Sotia sa ar fi avut o relatie cu clericul

Acest barbat in varsta de 40 de ani, de nationalitate georgiana - potrivit cotidianului Le Parisien, "se dovedeste a fi sotul unei femei care avea o relatie cu victima", a mentionat intr-un comunicat procurorul Republicii.Barbatul se afla in arest de vineri, dupa ce retinerea lui la domiciliul sau din Lyon, potrivit Le Parisien.Victima, in varsta de 52 de ani, grav ranita sambata trecuta dupa ce a fost impuscata, a iesit miercuri din coma si audierea sa de catre anchetatori a condus la arestarea suspectului.Nikolaos Kakavelakis, care a fost timp de mai bine de zece ani preot al bisericii ortodoxe elene din arondismentul 7 din Lyon, isi depusese demisia in urma cu o luna.Aceasta agresiune, care a avut loc in fata bisericii la doua zile dupa atentatul din bazilica din Nisa, a suscitat o mare emotie, insa absenta revendicarii si personalitatea victimei au determinat parchetul national antiterorist sa nu se autosesizeze, privilegiind in schimb pista unui diferend de drept comun.