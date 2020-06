Cel putin 3.000 de minori sunt victime ale pedocriminalitatii din Biserica Catolica din Franta, potrivit unei comisii independente

Ziare.

com

"Este pentru prima data" ca o astfel de estimare se face in Franta, a declarat pentru AFP Jean-Marc Sauve, presedintele acestei comisii, dupa ce a comunicat aceste estimari in timpul unei videoconferinte.La unison cu asociatiile, el a spus ca este "profund convins ca exista multe alte victime", referindu-se la "cateva mii".Potrivit acestuia, numarul autorilor unor agresiuni sexuale in cadrul Bisericii nu poate fi "mai mic de 1.500". El a precizat ca doua treimi dintre agresiunile sexuale au avut loc in anii '50, '60 si '70.Aceste cifre provizorii provin dintr-o prima evaluare a investigatiilor efectuate in arhivele diocezelor si congregatiilor religioase de catre Comisia independenta privind abuzurile sexuale in Biserica (Ciase), infiintata in 2018 de episcopat.In acelasi timp, platforma telefonica pentru apeluri si marturii infiintata de aceasta comisie in urma cu un an a primit "5.300 de apeluri", a adaugat Jean-Marc Sauve, precizand ca este posibil ca anumite persoane sa fi apelat de mai multe ori.