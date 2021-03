Companie franceza amendata cu 2,7 milioane de euro dupa ce a comercializat un medicament pentru slabit care ar fi cauzat sute de decese

Firma Servier trebuie sa plateasca 2,7 milioane de euro (3,17 milioane de dolari) si a fost gasit vinovata de inselaciune in forma agravanta, vatamare corporala prin neglijenta si omor, a decis luni un tribunal din Paris.Un fost manager al firmei a primit, de asemenea, o condamnare cu suspendare de patru ani. In plus, victimele vor primi in total160 de milioane de euro, reprezentand daune. Medicamentul ar fi cauzat decesul a cel putin 500 de pacienti , conform unui studiu realizat de departamentul pentru securitatea medicamentelor din Franta De asemenea, departamentul a fost amendat cu 300.000 de euro pentru ca nu a retras medicamentul de pe piata in timp util , desi efectele sale adverse erau cunoscute, a decis judecatorul.Pastilele, care nu mai sunt vandute in Franta, ar fi afectat sistemul cardiovascular. Servier a negat intotdeauna aceste afirmatii.Mediator a fost lansat pe piata initial ca medicament pentru diabet, in anii '70, dar a fost adesea prescris si pentru cure de slabire