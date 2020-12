Complicii teroristilor in atacurile de la Charlie Hebdo si un supermarket evreiesc din Franta, condamnati la pedepse intre 4 si 30 de ani de inchisoare

In atentatele din Paris si de la periferie au murit 17 oameni, iar aceste actiuni au marcat inceputul unui an de teroare pentru Franta - 11 luni mai tarziu, au avut loc atacurile care au vizat sala de concerte Bataclan, mai multe terase din capitala si din zona Stade de France.Procesul celor 14 a durat trei luni, in care au avut loc alte trei atentate jihadiste in tara si o dezbatere nationala si internationala privitor la libertatea de exprimare, blasfemie si caricaturile cu profetul Mahomed din Charlie Hebdo. Ali Riza Polat, principalul inculpat, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare pentru complicitate la crime teroriste, potrivit El Pais.Dintre cei 14 acuzati pentru atacurile de la Charlie Hebdo si Hyper Cacher, trei au fost judecati in absenta. Intre ei, o singura femeie, Hayat Boumedienne, si fratii Mohamed si Medhi Belhoucine, despre care este crezut ca au murit in Siria dupa ce s-au alaturat organizatiei Stat Islamic.Dificultatea procesului a constat in determinarea gradului de complicitate a acuzatilor, avand in vedere ca cei trei barbati care au comis atentatele - fratii Said si Cherif Kouachi si Amedy Coulibaly - au murit impuscati de politie si jandarmerie la scurt timp dupa.Alti doi dintre acuzati, Amar Ramdani si Willy Prevost, au fost condamnati pentru "asociere la infractiuni teroriste" si au primit pedepse de 20, respectiv 13 ani de inchisoare. Said Makhlouf, Mohammed Fares, Abdelazis Abbad, Neetin Karasular, Michel Catino, Christophe Raumel si Miguel Martinez trebuie sa ispaseasca pedepse cuprinde intre 4 si 10 ani de inchisoare.