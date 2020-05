Coronavirus: Primul deces in Franta al unui copil diagnosticat cu o forma similara bolii Kawasaki

Ziare.

com

Copilul, care a murit din cauza unei "afectari neurologice asociate stopului cardiac", prezenta "o serologie care arata ca a fost in contact" cu coronavirusul, dar nu a dezvoltat simptome de COVID-19, a precizat pentru AFP profesorul Fabrice Michel, directorul sectiei de reanimare pediatrica la spitalul La Timone din Marsilia (sud-est), confirmand o informatie publicata de cotidianul La Provence.Copilul din Marsilia a prezentat "disconfort sever cu stop cardiac" acasa, inainte de a fi transportat la spital. El a primit "tratament timp de sapte zile" si a murit sambata, a spus medicul.In informarea saptamanala difuzata joi seara, agentia de sanatate publica din Franta a facut mentiuni referitoare la decesul acestui "baiat in varsta de 9 ani, prezentand o comorbiditate de neurodezvoltare", dupa ce o boala inflamatorie i-a afectat inima, posibil asociata COVID-19.In ultimele trei saptamani, mai multe tari au raportat cazuri de copii afectati de o boala inflamatorie cu simptome similare unei afectiuni rare, boala Kawasaki, posibil asociate COVID-19.Alte decese au fost raportate dupa dezvoltarea unor astfel de simptome, printre acestea cel al unui adolescent de 14 ani, COVID-19 pozitiv si fara patologie subiacenta, din Marea Britanie si un copil de cinci ani din New York.Simptomele includ febra mare, dureri abdominale si tulburari digestive, eruptii cutanate, conjunctivita si limba inflamata.Aceste simptome sunt apropiate de cele ale bolii Kawasaki, care afecteaza copiii si antreneaza inflamarea vaselor de sange.Cu toate acestea, exista diferente intre cele doua: caracterul inflamator si leziunile cardiace sunt "mult mai evidente" in cazurile suspectate ca sunt asociate COVID-19, potrivit agentiei de sanatate publica din Franta.Aceste cazuri afecteaza "foarte putini copii si (s-a inregistrat) un singur deces; nu ar trebui sa determine multe griji", a precizat Fabrice Michel. Este nevoie sa fie "consultati copiii care au avut febra mai mult de doua zile si simptome asociate", a adaugat el.