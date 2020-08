Crestere puternica a numarului de infectii cu coronavirus in Franta. Peste sase mii de cazuri noi raportate in ultimele doua zile

Cu toate acestea, numarul este sub cel de 3.310 cazuri inregistrat sambata, care a marcat un nivel maxim de la ridicarea masurilor de carantina.Cresterea puternica a numarului de cazuri in Franta a determinat autoritatile din cele mai mari doua orase din tara, Paris si Marsilia, sa extinda zonele unde purtarea mastilor este obligatorie in aer liber, in timp ce guvernul este pe cale sa propuna purtarea mastilor in spatiile inchise comune.Revenirea la crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus a determinat Marea Britanie ca incepand de sambata sa impuna o carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Franta.Numarul focarelor de coronavirus investigate in Franta a crescut la 263, potrivit site-ului Ministerului Sanatatii.Numarul persoanelor spitalizate a urcat usor la 4.860, in timp ce numarul persoanelor aflate la terapie intensiva a ramas la 376.Totodata, numarul total al deceselor provocate in Franta de boala Covid-19, in spitale si camine, a crescut cu 1, la 30.410.