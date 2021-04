Franta: Vanzarile Dacia au crescut cu 85% in primul trimestru din 2021

In primul trimestru din 2020 vanzarile de masini pe plan global au scazut semnificativ , din cauza masurilor adoptate pentru a tine sub control pandemia de coronavirus.Livrarile grupului francez Renault au crescut in primele trei luni din acest an cu 17,5%, in timp ce Ford a inregistrat un avans de 40,8%.Pe ansamblu, piata auto franceza a inregistrat in primul trimestru din 2021 o crestere a vanzarilor de 21,1% (fiind inmatriculate 441.791 autoturisme noi), iar in martie livrarile au urcat cu 192%, la 182.775 unitati. Franta ramane a doua mare piata auto din Uniunea Europeana , in urma Germaniei, dar inaintea Italiei si Spaniei.Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Franta s-au situat la 9.676 unitati in martie, fata de 3.107 unitati in perioada similara din 2020.Grupul francez Renault a inmatriculat luna trecuta 39.803 unitati, fata de 17.621 unitati in perioada similara din 2020, in timp ce Ford a inmatriculat 6.168 unitati, fata de 1.857 unitati in perioada similara din 2020.Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile si-a mentinut estimarea privind o expansiune de 9% a vanzarilor pe piata auto franceza in 2021.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.