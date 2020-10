Cronologia celor mai grave atacuri armate si atentate teroriste comise in Franta, in ultimii opt ani

Cele mai grave atacuri

Estrosi a confirmat existenta a trei victime si a declarat ca suspectul tot repeta sintagma "Allah akbar". El a vorbit cu reporterii si a calificat atacul din Nisa drept "islamofascism". Edilul a scris pe Twitter ca atacul cu cutitul a avut loc in interiorul sau in apropierea bisericii Notre-Dame de pe bulevardul Jean Medecin, principala artera comerciala din oras, si ca politia l-a retinut pe atacator care se afla in prezent internat intr-un spital.Politia a transmis ca doua persoane au fost confirmate decedate in atac, iar mai multe persoane au fost ranite. O sursa din politie a confirmat informatia potrivit careia o femeie a fost decapitata. Si presedinta Adunarii Nationale (fostul Front National, de extrema dreapta), Marine Le Pen, a vorbit tot despre o decapitare care s-ar fi produs in timpul atacului.Atacul a avut loc in jurul orei locale 09.00 (08.00 GMT), potrivit unei surse din politie - citata de AFP.Cele mai grave atacuri armate si atentate teroriste comise in Franta , in perioada 2012-2020.- Doua persoane, printre care un imam, au fost ranite cu focuri de arma, in fata moscheii din Brest, in vestul Frantei, agresorul fiind gasit mort la scurt timp, cu un glont in cap. Dosarul a fost preluat de sectia antiterorista a Parchetului din Paris, aflat in legatura cu parchetul din Brest.- Cel putin doua persoane au murit si zece au fost ranite, in urma unui schimb de focuri in apropierea unui targ de Craciun la Strasbourg. Sediul Parlamentului European din Strasbourg, unde in zilele acelea se desfasura o sesiune plenara, a fost inchis, a anuntat un purtator de cuvant, conform Reuters. Politia din Franta a declarat ca suspecteaza ca atacul armat a fost motivat de terorism.- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost ucis si alti doi au fost grav raniti, intr-un schimb de focuri intr-un bar din Toulouse, dupa ce doi barbati aflati pe o motocicleta, intre care unul inarmat cu un pistol, au deschis focul, in jurul orei 17.00, pe terasa barului "Le Papus" si au urmarit una dintre cele trei victime in interiorul localului, potrivit parchetului din Toulouse. Autorii atacului au fugit. Un barbat impuscat a murit pe loc, iar alti doi - dintre care unul in stare grava - au fost spitalizati.- Doi barbati au fost raniti prin impuscare, in cartierul Champs-Elysees din Paris, de agresori aflati pe o motocicleta si care au reusit sa fuga. Conform primelor elemente ale anchetei, principala ipoteza a fost cea a unei reglari de conturi, a indicat o sursa din cadrul politiei.- Sapte oameni au fost raniti, dintre care patru grav, la Paris, dupa ce au fost atacati de un barbat inarmat cu un cutit si o bara de fier.- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis doua persoane (pe mama si pe sora sa) si a ranit grav o a treia persoana, in orasul Trappes, la periferia Parisului, inainte de a fi "neutralizat" de fortele de ordine. Organizatia jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atacul, insa nu a furnizat nicio dovada in acest sens.- Un tanar inarmat cu un cutit a ucis un trecator la Paris si a ranit alti patru. Atacatorul era nascut in 1997, in Cecenia. Parintii lui au fost plasati, la 13 mai 2018, in custodia politiei, conform AFP. Un trecator in varsta de 29 de ani a fost ucis si alte patru persoane au fost ranite de acest tanar, care a strigat "Allah Akbar" (Allah e mare), potrivit martorilor, inainte de a fi doborat de politie.- Patru persoane si-au pierdut viata si alte 16 au fost ranite, in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic. Autorul celor trei atacuri din Carcassonne si Trebes (sudul Frantei), Redouane Lakdim, un francez de origine marocana, a fost ucis in urma asaltului fortelor de ordine la supermarketul din Trebes, unde se retrasese cu un jandarm luat ostatic. Locotenent-colonelul de jandarmerie Arnaud Beltrame, care se oferise pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor, a murit. Redouane Lakdim a furat mai intai o masina in orasul Carcassonne, ucigand un pasager si ranindu-l pe sofer. El a ranit apoi un politist cu un glont si a mers intr-un supermarket din Trebes, la 10 km distanta, unde a ucis inca doua persoane.- Un politist si-a pierdut viata, iar alti doi au fost raniti, dintre care unul grav, in cursul unui schimb de focuri pe celebrul bulevard Champs-Elysees din Paris, agresorul fiind impuscat. Atacul armat a avut loc cu doar trei zile inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, in jurul orei 21.00 (19.00 GMT), si a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI).- Un barbat a deschis focul in fata unui supermarket din Port-Marly, localitate situata la 30 km vest de Paris, si a ranit grav doua persoane. Barbatul care a deschis focul a venit cu masina la locul atacului, unde a ranit grav o casiera de 46 de ani si un barbat de 73 de ani. Cele doua victime, transportate la spital, au fost grav ranite. Autorul atacului a fugit de la locul faptei si s-a baricadat in propriul apartament.- Doi barbati au luat mai multi ostatici intr-o biserica din regiunea Normandia, in nordul tarii, in apropiere de Rouen. Preotul bisericii in care s-a produs luarea de ostatici a fost ucis, in timp ce un alt ostatic a fost foarte grav ranit. Cei doi atacatori inarmati cu cutite au fost ucisi de fortele de ordine, care au luat cu asalt biserica.- Un tunisian de 31 de ani, aflat la volanul unui camion, a lovit in multimea adunata la Nisa pentru focurile de artificii de pe Promenada englezilor, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, la orele 22.30 (23.30, ora Romaniei). Atentatul, soldat cu 86 de morti si peste 400 de raniti, a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI). Printre victime, s-au aflat si cetateni romani, dintre care unul a decedat. Presedintele francez, Francois Hollande , a anuntat atunci prelungirea cu trei luni a starii de urgenta, care urma sa fie ridicata la 26 iulie. Decretata de seful statului pe fondul atentatelor comise pe 13 noiembrie 2015 la Paris, regimul de exceptie al starii de urgenta a fost prelungit de trei ori, in noiembrie, februarie si mai. Ultima prelungire, la 19 mai 2016, a fost de doua luni, fata de cate trei luni anterior, pentru a asigura securitatea Campionatului de Fotbal EURO2016 si a Turului Frantei la ciclism.- Barbati inarmati si atacatori sinucigasi au comis un val de atentate la Paris, care au vizat restaurante, o sala de concerte si zona adiacenta Stade de France, atacurile, soldate cu 130 de morti si sute de raniti, fiind revendicate de gruparea jihadista Statul Islamic. Mai multi cetateni straini s-au numarat printre cei ucisi: doi cetateni romani care participau la o aniversare pe terasa La Belle Equipe; trei cetateni belgieni; un german; trei spanioli; doi portughezi; un britanic; doua tinere surori tunisiene; trei chilieni; doi algerieni; un marocan; doi mexicani. Opt "teroristi" si-au pierdut viata in atentate, dintre care sapte s-au aruncat in aer. Patru dintre acesti agresori au murit in sala de spectacole Bataclan, dintre care trei actionand o centura cu exploziv, iar ultimul fiind ucis in timpul asaltului fortelor de ordine. Trei kamikaze au murit la Stade de France, iar altul pe bulevardul Voltaire, in apropiere de Bataclan. In paralel, teroristi au deschis focul cu arme automate la restaurante si terase, la Bataclan, strazile Charonne, Bichat, la restaurantul Le Petit Cambodge, precum si la Fontaine au Roi, la intersectia cu Faubourg-du-Temple. Celelalte atentate comise de atacatori sinucigasi au avut loc in apropiere de Bazilica Saint-Denis, unul dintre marile temple istorice ale crestinatatii europene, unde se afla inhumati multi regi ai Frantei. Cele mai multe dintre victime au fost ucise in atacul din sala de spectacole Bataclan, unde avea loc un concert al grupului hard rock Eagles of Death Metal.- Un atac armat terorist a avut loc la sediul publicatiei franceze de satira Charlie Hebdo din Paris, Franta, fiind cel mai sangeros din Franta din ultimii peste 40 de ani. 12 persoane au murit si alte zece au fost ranite. Cei trei autori ai atentatului au fost identificati. Doi dintre ei erau fratii franco-algerieni Said Kouachi (34 de ani) si Cherif Kouachi (32 de ani), iar al treilea, Hebdo Hamyd Mourad (18 ani), s-a predat politiei. De asemenea, au fost retinute sapte persoane din anturajul atacatorilor.- Mohamed Merah, in varsta de 23 de ani, a impuscat mortal de trei militari, in plina strada, la Toulouse si Montauban, iar apoi, la 19 martie, a impuscat trei copii si un profesor intr-un colegiu din Toulouse, inainte de a fi ucis, la 22 martie, de politie, in apartamentul sau asediat de fortele de ordine cu o zi inainte.