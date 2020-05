Dupa ce s-au inghesuit pe malurile Senei, francezii nu mai au voie sa consume alcool in zona (Foto&Video)

Evacuation en cours du Canal Saint-Martin a Paris par les forces de l'ordre suite a un rassemblement assez nombreux sur les quais ce lundi soir. #deconfinementjour1 pic.twitter.com/QCeYUBU9oq - Remy Buisine (@RemyBuisine) May 11, 2020

VIDEO: Paris police break up crowds.



Police were forced to step in to clear the banks of Canal Saint-Martin after crowds of Parisians gathered at the end of two months of lockdown pic.twitter.com/c8wzZ21FNU - Taha Siddiqui (@TahaSSiddiqui) May 12, 2020

Facile de montrer les muscles pour faire la lecon a quelques bobos parisiens irresponsables. On aimerait la meme fermete et la meme reactivite du ministre de l'Interieur pour interdire les rassemblements sauvages lies au #Ramadan. #deconfinement https://t.co/NKcLlj64m2 - Julien Odoul (@JulienOdoul) May 12, 2020

🍷🍹 Alcoholic drinks are now banned on the banks of the Seine and the popular Canal Saint-Martin, in Paris, after crowds gathered there on Monday evening to enjoy the end of eight weeks of lockdownhttps://t.co/an8IEaofvO - FRANCE 24 English (@France24_en) May 12, 2020

Ziare.

com

Asta in conditiile in care in Franta au inceput sa fie ridicate restrictiile de circulatie, iar oamenii au iesit in numar mare pe strazi pentru a se bucura de libertate.Zeci de oameni au fost fotografiati stand pe malul raului Sena, in contextul in care momentan in Paris nu s-au deschis si restaurantele sau barurile. Acelasi a fost cazul si pentru Canalul Saint-Martin, unde tinerii s-au inghesuit luni dupa-amiaza.Nerezistand tentatiei, majoritatea si-au cumparat vin si bere de la supermarket, pentru a se destinde complet in aer liber, scrie France24 Asa ca seful politiei din Paris a emis ulterior o interdictie privind consumul de bauturi alcoolice de-a lungul raului Sena si canalului. El s-a plans si de faptul ca oamenii nu respecta distantarea sociala si stau prea aproape unii de ceilalti.Franta este una dintre cele mai afectate tari de coronavirus din lume, cu peste 26.000 de decese inregistrate.A.D.