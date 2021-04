Emmanuel Macron vrea sa fie trasate "linii rosii clare" in relatia cu Rusia: "Avem nevoie de un dialog sincer si deschis cu Rusia"

"Cred ca dupa un comportament inacceptabil, intr-adevar, trebuie sa sanctionam", a raspuns presedintele Macron, intrebat cu privire la posibilitatea unor masuri impotriva Moscovei in cazul unei invazii, intr-un moment in care trupele ruse sunt din ce in ce mai numeroase la frontiera cu Ucraina."Si cred ca trebuie sa definim linii rosii clare cu Rusia", a continuat seful statului francez.Afirmand ca doar sanctiunile "nu sunt suficiente" si ca este preferabil un "dialog constructiv", Emmanuel Macron a asigurat ca acestea constitue "singura modalitate de a fi credibili". "Avem nevoie de un dialog sincer si deschis cu Rusia", a adaugat el.Rusia este acuzata ca a desfasurat zeci de mii de soldati in apropierea frontierei sale cu Ucraina si in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, iar luptele din estul Ucrainei, aflate aproape intr-un punct mort dupa armistitiul incheiat in vara anului 2020, au fost reluate recent.Joi, presedintele american Joe Biden a anuntat o serie de sanctiuni financiare dure impotriva Rusiei si expulzarea a zece diplomati rusi, reluand in acelasi timp propunerea facuta omologului rus de a se intalni intr-un stat tert.Aceste sanctiuni reprezinta un raspuns la atacurile cibernetice si la amestecul in alegerile prezidentiale din SUA in 2020. Opt persoane si entitati care au legaturi cu ocuparea Crimeei au fost, de asemenea, sanctionate.Presedintele Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au exprimat vineri sprijinul in favoarea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si au cerut Rusiei sa isi retraga trupele de la frontiera pentru a actiona astfel rapid in scopul unei "dezescaladari".Interviul complet acordat de presedintele Frantei urmeaza sa fie difuzat duminica.