Epidemiolog francez de origine romana: "Epidemia nu a fost sub control majoritatea verii. Acum platim acest lucru"

Intre 9 seara si 6 dimineata, interdictia de a circula se aplica la Paris, in regiunea capitalei si in alte 8 metrole din tara. Timp de cel putin 4 saptamani dar cel mai probabil 6, aproape 20 de milioane de francezi isi vor vedea astfel limitata libertatea de miscare. Pentru o cauza buna, spune executivul, aceea de a limita propagarea epidemiei de COVID-19. E adevarat ca numarul de cazuri creste exponential, peste 30.000 de cazuri pozitive in doar 24 de ore, relateaza RFI. "Sunt restrictii care vor avea un impact asupra raspandirii virusului in Franta si mai ales in marile orase care sunt in stare de risc sanitar major. In schimb, nu este clar pana in ziua de azi cat va fi de eficient si daca va fi suficient pentru a controla epidemia din nou, asa cum a fost cazul in luna iunie.Tot ce stim ca si cuantificare este dintr-un studiu al colegilor de la Institutul Pasteur de la Paris, care au estimat ca in Guyana Franceza, teritoriu al statului francez in America de Sud, a scazut numarul de reproducere al virusului de la 1,7 la 1,1. Asta ar fi suficient daca ar fi exact si in Franta metropolitana," declara Mircea Sofronea."Nu se poate extrapola deloc. Populatia nu e exact aceeasi nici in termeni de demografie, nici de structura. Parisul e cu mult mai dens decat Guyana. Vremea nu este la fel. Aici este toamna si va fi din ce in ce mai frig. Apoi, incep vacantele de Toussaint. Sunt vacante familiale si va avea loc o transmisie intre generatii," precizeaza specialistul.Epidemiologul explica cum au explodat infectarile cu COVID-19 in Franta."In luna iulie modul de raspandire era exponential, dar pornea de foarte jos si intr-un mod lent. Era de patru, cinci ori mai lent decat ceea ce s-a vazut in martie, spre exemplu. Dar, totusi, era exponential si in anumite locuri a aparut riscul mai devreme, de exemplu la Marsilia. Epidemia nu a fost sub control majoritatea verii. Acum platim situatia care a fost lasata un pic fara control, dar care se intelege. Era important si pentru populatia franceza si pentru economie sa fie lasata vara sa se petreaca cu cat mai multe libertati. Insa, o astfel de libertate se plateste.Acest lucru trebuie cat mai mult evitat. Sunt anumite locuri, de exemplu, spitalele din Paris, care au aproape jumatate din paturile de terapie intensiva ocupate de pacienti cu COVID. Asta inseamna ca in curand va fi din ce mai complicat pentru a trata acesti pacienti, dar si pe cei care nu au covid, care vin mai des la spital decat in luna aprilie. In aprilie era carantina generala. Acum nu mai e cazul. Alte patologii si alte accidente vin si trebuie avuta mare grija pentru a pastra capacitatile din spitale," declara Mircea Sofronea.El spune ca aplicatiile de tip tracking Stop COVID sunt eficiente doar daca sunt descarcate de toata lumea."Virusul circula peste tot. Orice ocazie devine o ocazie de a fi infectat, contaminat. Cand ne ducem al cumparaturi, cand ne asezam la o terasa nu stim niciodata cine este in spatele nostru. Poate stranuta, vorbi tare. Astea sunt evenimente care pot transmite virusul. Nu sunt tot timpul sisteme de supraveghere. De asta aplicatia ajuta mult, dar numai daca lumea o descarca in mod masiv," explica epidemiologul.Care este situatia in Franta? Era previzibila explozia de cazuri?"Scopul nostru nu e de a prevedea exact cate cazuri vor fi intr-o anume zi. Nu asta este scopul in sine, a anticipa tendintele, dinamica. Sigur ca eram in gama asta de cifre. In luna septembrie, impreuna cu restul echipei din Montpellier, am prevazut ca trebuia reactionat inainte de mijlocul lui octombrie, mai ales pentru spitale. Nu pentru numarul de cazuri, care este important si ingrijorator. In schimb, numarul de cazuri este legat de capacitatile laboratoarelor de analiza medicala de a procesa astfel de detectii. Au fost anumite saptamani in care aceste capacitati au fost saturate. Nu mai aveau suficienta capacitate pentru a trata toate esantioanele si aceasta a rezultat in mai multa asteptare.Cifra precisa nu e asa de importanta in sine, dar traduce ca va veni un val important de pacienti cu complicatii respiratorii care vor necesita terapie intensiva. Sunt anumite locuri precum Paris, Lyon, Montpellier, Marsilia unde deja mai sunt doar putine locuri pentru acesti pacienti. Asta era o previziune care se putea destul de simplu, fara a face mari ipoteze, de la sfarsitul lunii august. De atunci deja numarul de reproducere era de aproximativ 1,3. Agentia Nationala de Sanatate Publica a actualizat numarul de reproducere al virusului si este de 1,35. Nu prea s-a miscat. A scazut un pic saptamanile trecute, dar tot este aceasta tendinta de 1,3 din luna august. Era destul de previzibil," conchide Mircea Sofronee.