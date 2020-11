Epidemiolog: Franta este pe cale sa invinga valul doi al pandemiei de coronavirus

FOCUS PREMIERE - Le Pr Antoine Flahaut estime que la France a repris le controle de l'epidemie de Covid-19 pic.twitter.com/84Eo0gwwWQ - BFMTV (@BFMTV) November 12, 2020

Medicul isi argumenteaza pozitia in acest sens subliniind ca nivelul reproducerii virusului - faimosul "factor" - a scazut miercuri la 0,93."Nu putem vorbi despre epidemie atunci cand acesteste sub 1.-ul este nivelul de reproducere, adica numarul de persoane pe care le infectezi atunci cand esti infectat. Daca infectezi mai putin de o persoana in medie insemana ca nu exista epidemie", declara el.Cu toate acestea, Antoine Flahaut ramane prudent si aminteste necesitatea unei "prelungiri" a restrictiilor impuse in lupta impotriva COVID-19."Cand-ul este 1, asa cum este cazul in acest moment in Franta, ne aflam in platou (...). Trebuie ca-ul sa scada si mai mult pentru ca sa intram intr-o zona de securitate si sa reluam controlul asupra epidemiei", declara el.In opinia epidemiologului, "pentru ca epidemia sa se stinga, este necesar ca << R >> -ul sa coboare la 0,70 sau 0,60".