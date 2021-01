Estimari sumbre ale presedintelui consiliului stiintific COVID din Franta: Daca nu inasprim masurile, ne vom regasi in luna martie intr-o situatie extrem de dificila

"Daca nu inasprim masurile, ne vom regasi de la jumatatea lunii martie intr-o situatie extrem de dificila (...) Vom avea probabil nevoie sa intram din nou in lockdown", anticipeaza responsabilul francez. " Saptamana acesta va fi critica, politicienii trebuie sa decida ", a indicat Delfraissy, sugerand ca noul noul lockdown, care ar fi al treilea in Franta de la inceputul pandemiei, sa inceapa in februarie odata cu vacanta scolara de doua saptamani, care sa fie prelungita cu inca o saptamana.El crede ca aparitia noilor mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie , Africa de Sud si Brazilia echivaleaza cu inceperea unei noi epidemii, acest virus "diabolic" reusind sa gaseasca noi forme de a ocoli noile metode de tratament.Conform evaluarii sale, desi in prezent procentul noilor cazuri de COVID-19 confirmate cu aceste mutatii in Franta este de numai 1,4 - 1,5%, s-ar putea ca acest procent sa creasca, in special in cazul mutatiei britanice, care este "de neoprit", astfel ca este nevoie de noi masuri antiepidemice, intrucat aparitia acestor noi variante ale coronavirusului SARS-CoV-2 a schimbat situatia sanitara. El a dat exemplul orasului brazilian Manaus si al celui sud-african Cape Town, a caror populatie ajunsese la un nivel ridicat de imunitate, dar noile mutatii au relansat contagierea.Intre sase si opt milioane de francezi vor fi vaccinati pana la jumatatea lunii aprilie, a mai spus consilierul stiintific al guvernului francez, el adaugand insa ca vaccinurile deja create sunt mai putin eficiente impotriva mutatiei sud-africane.Franta, tara cu o populatie de circa 67 de milioane de locuitori, a raportat duminica 18.436 de noi cazuri de COVID-19 si 72 de decese asociate acestei boli. Numarul pacientilor COVID-19 spitalizati este in prezent de 26.393, dintre care 2.965 sunt la terapie intensiva.Pe 16 ianuarie guvernul de la Paris a avansat mai devreme, de la ora 18:00, interdictia de circulatie pe timp de noapte. Intre timp, media zilnica a noilor cazuri de COVID-19 a crescut de la circa 18.000 la aproximativ 20.000.