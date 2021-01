Prima femeie din armata franceza omorata in Mali. Reactia lui Emanuel Macron

Presedintele Emanuel Macron a "aflat cu mare tristete" despre moartea in regiunea Menaka a "doi soldati din Regimentului 2 de husari din Haguenau, sergentul Yvonne Huynh si brigadierul Lodc Risser", potrivit unui comunicat al Palatului Elysee.Yvonne Huynh, in varsta de 33 ani, este prima femeie din armata franceza ucisa in Sahel dupa interventia Serval in 2013. Lodc Risser avea 24 de ani. Amandoi erau angajati intr-un regiment specializat in informatii militare.Aceste decese ridica la 50 numarul soldatilor francezi care si-au pierdut viata in Sahel din 2013 in operatiunile antijihadiste Serval, apoi Barkhane, a precizat statul-major al armatelor."Autovehiculul lor a facut obiectul unui atac cu un dispozitiv exploziv improvizat in cursul unei misiuni de strangere de informatii", a precizat Palatul Elysee.Viata camaradului lor ranit nu este in pericol, a adaugat documentul. Emmanuel Macron a salutat memoria celor doi soldati, "cazuti pentru Franta in timp ce isi indeplineau datoria".El a mai reafirmat "determinarea Frantei in lupta sa impotriva terorismului", la cinci zile dupa un alt atac mortal contra fortei Barkhane in centrul Mali.La randul sau, ministrul francez al fortelor armate, Florence Parly, a adus un omagiu "tariei angajamentului, curajului si sacrificiului lor de sine".