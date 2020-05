Si Franta renunta la tratamentul luat prevenit de Trump: este ineficient si periculos

Ziare.

Intr-un aviz solicitat de catre Ministerul francez al Sanatatii , HCSP recomanda "sa nu se foloseasca hidroxiclorochina in tratarea COVID-19" in afara studiilor clinice - indiferent daca este utilizata singura sau impreuna cu un antibiotic.La randul sau, Agentia franceza a medicamentului (ANSM) a anuntat ca a "lansat" procedura de suspendare - "ca masura de precautie" - a testelor clinice care evalueaza hidroxiclorochina la pacienti bolnavi de COVID-19.Aceste avize intervin dupa ce un studiu a aratat ineficienta si riscurile acestui medicament la bolnavii care sufera de COVID-19.Publicarea acestui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet a determinat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa suspende luni testele clinice cu hidroxiclorochina pe care le efectua in mai multe tari, ca masura de precautie.In Franta, in afara de teste clinice, folosirea hidroxiclorochinei impotriva COVID-19 este autorizata la spital numai si numai in cazuri grave, in urma deciziei colegiale a medicilor.In urma studiului publicat in The Lancet, ministrul francez al Sanatatii Olivier Veran a sesizat sambata HCSP, pentru ca Inaltul Consiliu sa propuna "o revizuire a regulilor de prescriere", stabilite printr-un decret.In avizul sau, foarte asteptat, HCSP recomanda "sa nu se foloseasca hidroxiclorochina singura sau impreuna cu un macrolid (o familie de antibiotice) in tratamentul COVID-19".Inaltul Consiliu preconizeaza de asemenea o "evaluare a benficiului/riscului folosirii hidroxiclorochinei in teste terapeutice" si o "consolidare a reglementarii nationale si internationale a diverselor teste care evalueaza hidroxiclorochina in COVID-19".Suspendarea in testele clinice anuntata de ANSM urmeaza sa intre in vigoare in urma unei proceduri care dureaza 24 de ore.In total, 16 studii au fost autorizate in Franta in vederea evaluarii hidroxiclorochinei in tratarea COVID-19."Pacientii in curs de tratament cu hidroxiclorochina in cadrul acestor teste clinice vor putea continua pana la sfarsitul protocolului", precizeaza ANSM.Derivata din clorochina - un medicament impotriva malariei -, hidroxiclorochina este prescrisa in lupta impotriva maladiilor autoimune precum lupusul si poliartirta reumatoida.Ea face parte dintre numeroasele tratamente testate de la inceputul pandemiei noului coronavirus, insa folosirea acesteia in acest caz face obiectul unei polemici.Unul dintre principalii promotori ai hidroxiclorochinei este profesorul Didier Raoult, de la Institutul Spitalicesc-universitar (IHU) Mediterranee-Infection e la Marsilia, care o foloseste la pacienti cu forme minore, impreuna cu un antibiotic din familia macrolidelor - azitromicina.Intr-o inregistrare video postata luni, profesorul Raoult aprecia ca studiul publicat in revista The Lancet este "murdar" si respinge concluziile acestuia.