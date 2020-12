Fostul ambasador al Vaticanului in Franta, Luigi Ventura, condamnat la inchisoare pentru agresiuni sexuale

Tribunalul corectional din Paris l-a gasit vinovat pe prelatul italian in varsta de 76 de ani de toate faptele, condamnandu-l si la plata a 13.000 de euro prejudiciu moral pentru patru victime si 9.000 de euro cheltuieli de judecata.Acest caz, care a izbucnit in februarie 2019 in contextul multiplelor scandaluri sexuale care au afectat Biserica Catolica, a determinat Sfantul Scaun sa ridice imunitatea nuntiului apostolic, o premiera in istoria moderna a Vaticanului.O ancheta a fost deschisa dupa un raport al Primariei din Paris: una dintre victime a denuntat "maini pe fese" de trei ori in timpul unei ceremonii de urari pentru diplomati. Alti patru barbati s-au adresat justitiei pentru gesturi similare din partea lui Luigi Ventura intre ianuarie 2018 si februarie 2019.Un barbat care era pe atunci manager la Primarie a relatat o agresiune sexuala in timpul aceleiasi ceremonii de urari. Un altul, pe atunci seminarist in varsta de 20 de ani, a denuntat mai multe atingeri in timpul si dupa o slujba.La fel si un barbat care participa la o serata franco-italiana intr-un hotel de lux din Paris si un inalt functionar in timpul unei reuniuni pregatitoare a G7. Acesta din urma nu a vrut sa depuna plangere si sa devina parte civila.Procesul a avut loc pe 10 noiembrie, in absenta acuzatului, care nu a fost prezent nici pentru decizia de miercuri. La audiere, procurorul a cerut zece luni de inchisoare cu suspendare, considerand ca agresiunile sexuale au fost stabilite dar a fost necesar sa se ia in considerare o expertiza care sa concluzioneze ca discernamantul episcopului i-a fost afectat de o "boala cognitiva".Este vorba despre o condamnare exceptionala facuta de un tribunal civil - si nu de unul de la Vatican - pentru un diplomat al Sfantului Scaun. Un alt fost nuntiu italian, Carlo Maria Vigano, care si-a incheiat cariera la Washington dar care era la pensie, a fost condamnat in 2018 de un tribunal italian pentru un furt in familie.Condamnarea pronuntata miercuri in privinta lui Luigi Ventura are ca rezultat inregistrarea acestuia in dosarul judiciar national automatizat al autorilor infractiunilor sexuale (Fijais).