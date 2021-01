FOTO Jandarmeria franceza a pus capat, dupa 36 de ore, petrecerii ilegale la care au participat 2.500 de persoane

O ancheta judiciara a fost deschisa pentru a fi identificati si pusi sub acuzare organizatorii evenimentului din Lieuron, aflat in apropiere de Rennes (Bretania).Gerald Darmanin, ministrul de Interne, a scris pe Twitter ca actiunile politiei din zona Lieuron "au dus la sfarsitul petrecerii ilegale fara violenta", sambata dimineata, dupa 36 de ore de cand incepuse.El a mai precizat ca peste 1.200 de oameni au fost amendati pentru nerespectarea restrictiilor de mobilitate, pentru ca nu au purtat masti si pentru ca au luat parte ilegal la adunare. Echipamentul de sunet si generatoarele de energie au fost confiscate, a adaugat Darmanin.Persoane din Franta Marea Britanie si Spania s-au adunat joi seara intr-un depozit din Lieuron pentru petrecerea de final de an.In prima seara, ei au atacat fortele de ordine, cu pietre si sticle, si au incendiat o masina.Astfel de adunari sunt interzise in Franta pentru a preveni raspandirea de Covid-19, iar o restrictie de mobilitate (care incepe la ora 20:00 si se incheie la ora 06:00) este aplicata pe tot teritoriul tarii. Ea nu a fost ridicata nici pentru noaptea de Anul Nou.Franta a inregistrat pana in prezent peste 2,6 milioane de cazuri de Covid-19 si mai mult de 64.800 de decese asociate.