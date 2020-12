Oficial francez: Industria franceza este intr-o situatie critica. Lumea a inteles ca nu putem sustine financiar un model social atat de generos

"Toata lumea a inteles ca nu putem sustine financiar un model social atat de generos daca nu avem aparatul de productie care sa permita finantarea acestuia prin impozite, taxe si contributii", a argumentat oficialul francez."Din acest punct de vedere, Franta se afla intr-o situatie critica. Ponderea industriei in PIB-ul Frantei este de 13%. In Germania , este de 25%, iar in Italia de 19%. Lansarea recuceririi aparatului de productie francez va fi provocarea majora a urmatorului deceniu", a continuat Inaltul comisar pentru planificare.In opinia acestui prieten apropiat al presedintelui Emmanuel Macron ,"statul are datoria de a garanta produse vitale" si "interesul general", confruntat cu "multele capacitati de productie (care au plecat) in alta parte decat Europa" in ultimii "douazeci sau douazeci si cinci de ani".Facand apel la "o strategie nationala", Bayrou clasifica in categoria produselor vitale "medicamentele, o serie de componente electronice, materiile prime referitoare la sectorul nuclear sau al fibrelor optice, hormonii din domeniul farmaceutic" sau componente ce intra in procesul productiei agricole.Bayrou considera ca aceasta protectie trebuie sa se organizeze ca un imperativ national, un proces in care sunt implicati pe de o parte statul, ca agent ce asigura strategia si caracterul unitar, si pe alta parte producatorii industriali.