Situatie ingrijoratoare in Franta, unde creste numarul de cazuri noi. Peste 18.000 de imbolnaviri cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore

Miercuri seara, Franta consemnase inca 17.615 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, iar saptamana trecuta valoarea medie a acestui indicator a fost 10.000.Salomon si-a exprimat ingrijorarea fata de evolutia epidemiei in ultimele zile. ''Intram intr-un sezon cu risc inalt: iarna. Temperatura, umiditatea, vantul par sa fie factori explicativi ai evolutiilor observate si ai agravarii in curs in emisfera nordica'', a avertizat Salomon.In prezent, in Franta sunt spitalizate 25.182 persoane din cauza infectarii cu noul coronavirus, dintre care 2.808 la sectiile de terapie intensiva. De la inceputul epidemiei de COVID-19, aceasta boala a cauzat moartea a 59.619 persoane in Franta.