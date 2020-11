Franta anunta lichidarea unui lider important al retelei Al-Qaida

Fostul colonel in armata maliana, cunoscut si sub numele Bamoussa Diarra, era 'mana dreapta' a lui Iyad Ag Ghali, liderul celei mai active grupari jihadiste din Mali, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), care a comis numeroase atacuri contra unor militari si civili in Mali si Burkina Faso."Figura istorica a miscarii jihadiste din Sahel, Bah ag Moussa este considerat responsabil pentru cateva atacuri impotriva fortelor maliene si internationale", a mentionat Parly intr-o declaratie.Bah ag Moussa, care se afla pe lista teroristilor urmariti de SUA, a fost lichidat marti intr-o operatiune la care au participat trupe la sol si elicoptere si survine unei serii de misiuni in care fortele franceze au ucis zeci de combatanti islamisti in ultimele saptamani."Acesta este un succes major in lupta impotriva terorismului", a adaugat Florence Parly.Fosta putere coloniala, Franta , are peste 5.100 de soldati in Africa subsahariana a caror principala misiune este combaterea militantismului islamist in regiune.