Franta ar putea interzice fumatul in parcuri si pe plaje

Ministerul francez al Sanatatii a solicitat autoritatilor locale sa interzica fumatul in parcuri si pe plaje, ceea ce a starnit un val de nemultumiri in randul oamenilor.

Pe fondul valului de caldura abatut asupra Frantei, francezii s-au refugiat in spatiile verzi si pe malurile raurilor si lacurilor. Daca propunerea ministerului va fi adoptata, spatiile publice din aer liber nu vor mai reprezenta o optiune viabila pentru fumatori.

BBC scrie ca fumatul ar putea fi interzis si in apropierea scolilor si in campusurile universitare.

https://ziare.com/europa/franta/fumatul-ar-putea-fi-interzis-pe-plajele-din-franta-1111384

In Franta au aparut deja plaje private unde fumatul este interzic. Spre exemplu, in La Ciotat, in apropiere de Marsilia, pe coasta mediteraneana, fumatul pe plaja a fost interzis inca din 2011, iar cine incalca aceasta regula primeste o amenda de 38 de amenda.

Ministrul Marisol Touraine a pecizat pentru presa franceza ca vrea mai multe astfel de spatii pentru a proteja sanatatea copiilor.

In vreme ce nefumatorii sunt incantati de orice masura care i-ar scapa de fumul de tigara, cei care au acest viciu sunt revoltati si sustin ca ministerul incearca sa le ingradeasca cetatenilor drepturile fundamentale.

