Franta cere europenilor, inclusiv romanilor, un test PCR negativ la intrarea in tara. Masura intra in vigoare duminica

Masura a fost anuntata de de presedintele Emmanuel Macron , dupa reuniunea sefilor de stat sau de guvern din UE in format de videoconferinta, de joi, 21 ianuarie, noteaza Financial Times Pana acum, presedintele Frantei a incercat sa pastreze libertatea de miscare in Europa, dar presiunea pe spitale si raspandirea infectiei l-a convins sa extinda testarea pentru toti cei care trec granita. Uniunea Europeana a lansat un apel la evitarea calatoriilor neesentiale intre tarile din bloc pentru a face fata amenintarii noilor mutatii ale coronavirusului, apreciind situatia sanitara "foarte grava", la finalul unui summit prin videoconferinta al celor 27, organizat joi.