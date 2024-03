Franta: Cuplurile gay ar putea, in curand, adopta un copil

Senatul, camera superioara a Parlamentului francez, a aprobat, miercuri, adoptia in cazul cuplurilor formate din persoane de acelasi sex, dupa ce, marti, a spus "Da" casatoriilor gay.

Marti a fost adoptat primul si cel mai important articol al unui proiect de lege, care le permite persoanelor de acelasi sex sa formeze oficial un cuplu. La numai o zi distanta, senatorii francezi au aprobat si articolul care legalizeaza adoptia in cazul casatoriilot intre homosexuali, relateaza Purple Unions.

Dezbaterea a fost monopolizata de senatorii de dreapta, care sustin ca nu sunt suficient de multi copii adoptabili si ca legalizarea adoptiei in cazul mariajelor gay ar deschide calea catre utilizarea mamelor surogat si pentru procreerea medicala asistata.

Casatoriile gay, la un pas de legalizare in Franta

Totodata, in efortul de a impiedica adoptarea reglementarii, un senator a spus ca, daca proiectul de lege trece in totalitate de Senat, partidele de dreapta vor organiza un nou miting impotriva homosexualilor si vor incerca sa organizeze si un referendum. Totusi, este posibil ca initiativele de dreapta sa nu aiba succes, in conditiile in care nici amplele proteste precedente nu i-au convins pe socialistii care se afla la putere.

Examinarea intregului proiect de lege, adoptat deja in prima lectura si de Adunarea nationala, camera inferioara a Parlamentului, va dura pana vineri. Daca textul legii va fi modificat, proiectul se va intoarce in Adunarea nationala pentru adoptarea definitiva.

Ads

Primul articol care permite persoanelor de acelasi sex sa se casatoreasca a fost votat de toti senatorii care faceau parte din partide de stanga. Asadar, textul legii a trecut de Senat fara nicio modificare si fara niciun amendament, la prima lectura, insemnand ca votul va deveni devinitiv daca proiectul de lege va trece in totalitate de camera superioara a Parlamentului.

Miting impotriva casatoriilor gay la Paris: Sute de mii de oameni in strada

Astfel, desi casatoriile si adoptiile gay nu devin imediat legale in urma voturilor de marti si miercuri, Senatul ar trebui sa respinga tot proiectul de lege pentru ca articolul sa nu fie definitiv, insa acest lucru este putin probabil.

In plus, Curtea Constitutionala din Franta, care are puterea de a respinge reglementarea, a anuntat deja ca va accepta ce se decide de catre Senat.

Ads