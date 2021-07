Franta, in fata valului patru. Infectarile cu varianta Delta reprezinta circa 40% din cazurile din Franta. Parisul, cel mai afectat

Potrivit lui Attal, rata de crestere a infectarilor este mai ridicata in 11 regiuni din Franta, in special la Paris.Guvernul francez va avea lunea viitoare o reuniune pentru a discuta situatia epidemiei de COVID-19, in prezent fiind examinate toate scenariile posibile privind raspunsul la o resurgenta a infectarilor, a mai spus purtatorul de cuvant.In acest context, el a reiterat ca noile masuri ar putea include obligativitatea cadrelor medicale de a se vaccina.Tot mai multe tari europene se confrunta cu o crestere a numarului de cazuriTot mai multe tari europene se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri. Marti, 6 iulie, Italia a inregistrat o inversare a curbei descrescatoare a numarului de infectii si a deceselor din tara. Autoritatile din Polonia au anuntat si ele ca se asteapta din nou la circa 15.000 de cazuri zilnice, iar Grecia sau Olanda au anuntat si ele o crestere a cazurilor noi.