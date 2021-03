Franta extinde utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu varsta cuprinsa intre 65 si 75 de ani

"De acum inainte persoanele cu varsta de 50 de ani si peste, inclusiv 65-75 de ani", care sufera de "ceea ce se numeste comorbiditati, fragilitati" vor putea "sa se vaccineze cu AstraZeneca", la "medicul curant, in spitalul care ii monitorizeaza" sau "in cateva zile in farmacie", a precizat ministrul Veran la postul public de televiziune France 2.Cei cu varsta de 75 de ani si peste vor continua sa fie vaccinati cu Pfizer sau Moderna in centrul de vaccinare, a adaugat el.