Noi restricitii impuse in Franta dupa ce s-a descoperit ca, in ciuda lockdown-ului, sunt organizate petreceri clandestine si cine private

De asemenea, vanzarea si consumul de alcool in locuri publice vor fi interzise in timpul noptii in Paris incepand cu data de 6 noiembrie.Presedintele Emmanuel Macron a impus luna trecuta un nou lockdown, magazinele neesentiale - precum cele care nu vand alimente de baza si medicamente - fiind nevoite sa-si inchida activitatea. De asemenea, oamenii trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere atunci cand ies pe strada. Insa dupa o saptamana de la introducerea acestor restrictii, Franta inregistreaza zilnic peste 40.000 de noi cazuri de COVID-19, iar peste 4.000 de pacienti sunt internati la terapie intensiva.Restaurantele, inchise in virtutea lockdownului, au putut vinde produse la pachet si au facut livrari, dar prefectura politiei din Paris a explicat ca in cursul noptii se aduna numerosi clienti si curieri, in pofida recomandarii de respectare a distantarii fizice.''Atunci cand exista oameni care nu respecta regulile jocului, expunand riscului sanatatea unui numar mare de persoane, trebuie sa pui in practica noi restrictii'', a declarat primarul Parisului, Anne Hidalgo, pentru BFM TV.O sursa din guvernul francez a mentionat ca in Paris au fost semnalate ''petreceri clandestine, cine private'' si ca este nevoie de masuri mai stricte.Franta a raportat miercuri 40.558 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore si 385 de decese in acelasi interval. In aceasta tara, numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 1,5 milioane, iar cel al deceselor cauzate de COVID-19 la 38.674.