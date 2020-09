Franta inchide 81 de scoli din cauza imbolnavirii unor elevi cu COVID-19

"In momentul in care va vorbesc, sunt inchise 81 de scoli si institutii (scolare), deci sunt mai putin de 2.100 de clase inchise si avem aproape 1.200 de cazuri noi de covid-19 in randul elevilor, in plus fata de saptamana trecuta", a precizat el, la postul LCI."Situatia pe care o avem de infruntat este cea mai buna posibil, avand in vedere criza sanitara", a continuat Jean-Michel Blanquer."Atunci cand ai doar 0,13% din scoli inchise, cand ai 0,3% clase inchise, este totusi un inceput de an scolar bun", a apreciat el.Jean-Michel Blanquer a declarat ca protocolul sanitar implementat cu ocazia acestui inceput de an scolar diferit prevede ca o clasa sa inchida "in general dupa ce inregistreaza trei cazuri" pozitive de covid-19, dar ca nu este vorba despre un "raspuns absolut"."Pe plan local, autoritatile din domeniul sanatatii pot lua decizii", a spus el. "Pentru a spune totul, sunt clase care au fost inchise cu mai putin de trei elevi bolnavi".Ministrul a mai anuntat ca este exclus, in acest stadiu, sa se largeasca la elevii din clasele primare oblogatia purtarii mastii de protectie, impusa in colegii si licee.In privinta unei inchideri generalizate a scolilor, a anuntat el, acesta nu este lucrul "cel mai rezonabil", in pofida faptului ca nu poate fi exclus niciun scenariu.