Trei jandarmi francezi au fost omorati si unul a fost ranit in timp ce interveneau intr-un caz de violenta domestica

Militarii au fost impuscati de un barbat de 48 de ani dupa ce au venit in ajutorul unei femei care se refugiase pe acoperisul unei case, in apropiere de satul Saint-Just din regiunea Clermont-Ferrand.La putin timp dupa miezul noptii, doi dintre jandarmi au fost vizati de tiruri cu arma de foc cand au incercat sa se apropie de casa unde se refugiase femeia amenintata. Unul dintre ei a murit in urma ranilor suferite, iar al doilea, ranit la picior, a fost transportat la spital de pompieri.Ulterior, barbatul si-a incendiat casa si a tras din nou asupra jandarmilor prezenti la fata locului, facand inca doua victime in randul militarilor, a confirmat pentru AFP parchetul din Clermont-Ferrand. Femeia se afla in prezent in siguranta, a precizat parchetul.O sursa apropiata de ancheta a mentionat pentru France Presse ca la fata locului se afla cel putin sapte membri ai fortelor speciale din GIGN (unitatea de elita a jandarmeriei nationale) si ca se intervine "cu cea mai mare precautie avand in vedere periculozitatea individului".Autorul tirurilor ar fi cunoscut pentru probleme legate de custodia minorilor.