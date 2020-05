Franta, obligata de CEDO sa despagubeasca sapte romani de etnie rroma

Ziare.

com

Conform comunicatului emis de instanta de la Strasbourg, sapte cetateni romani de etnie rroma au inaintat o plangere la CEDO in aprilie 2013, dupa decizia autoritatilor de a evacua o tabara neautorizata pe care acestia o ocupau de sase luni la Courneuve, in regiunea pariziana, transmite AFP.Fara propunere de relocare, rromii au plecat in cele din urma de unii singuri, instalandu-se provizoriu intr-o alta tabara, fara caravanele care, dupa cum afirma ei, le-ar fi fost confiscate.Circumstantele evacuarii fortate a taberei si conditiile lor de viata ulterioare "nu constituie un tratament inuman si degradant", au considerat judecatorii de la Strasbourg, insa, "din cauza termenului scurt intre ordinul prefectului si punerea sa in aplicare, nu a existat o luare in calcul a consecintelor expulzarii si a situatiei particulare a reclamantilor".In consecinta, statul francez a incalcat articolul 8 (dreptul la respectarea vietii private si familiale si a domiciliului) si articolul 13 (dreptul la un recurs efectiv) ale Conventiei Europene a Drepturilor Omului.Potrivit CEDO, "apartenenta reclamantilor la un grup defavorizat social si nevoile lor particulare trebuie luat in calcul in examenul de proportionalitate pe care autoritatile sunt obligate sa-l efectueze", ceea ce nu s-a intamplat in cazul in speta.Statul francez a fost condamnat sa achite fiecarui reclamant cate 7.000 de euro ca despagubiri morale.