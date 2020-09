Franta: Record de cazuri noi de infectare cu coronavirus, aproape 10.000 in ultimele 24 de ore

Precedenta crestere record, de circa 7.500 de cazuri noi de infectare, se inregistrase la sfarsitul lunii martie, dar dintr-un numar mai mic de teste.Guvernul francez urmeaza sa ia in discutie vineri noi masuri de limitare a raspandirii virusului, dupa ce Consiliul stiintific care il consiliaza i-a cerut sa actioneze.Guvernul "va fi obligat sa ia un anumit numar de decizii dificile", "in cel mult 8-10 zile", a declarat in aceasta saptamana profesorul Jean-Francois Delfraissy, presedintele Consiliului stiintific.Multi medici se tem ca, la fel cum s-a intamplat in martie, sectiile de terapie intensiva ar putea fi coplesite de numarul de pacienti in aceasta toamna.In Franta, adunarile cu un mare numar de persoane sunt deja interzise. In unele orase, mastile sunt obligatorii in spatiile publice si chiar pe strazi.Potrivit autoritatilor, ca si in alte tari europene, se inregistreaza o crestere a numarului de infectari in randul adultilor tineri.Zonele considerate de risc sunt mai ales Ile-de-France, din jurul Parisului, si Coasta de Azur.