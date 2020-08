Franta regreta decizia Marii Britanii de carantinare a calatorilor provenind din "Hexagon": "Va conduce la o masura de reciprocitate"

Decizia autoritatilor britanice este o decizie pe care o regretam si care va conduce la o masura de reciprocitate, in speranta revenirii la normal cat mai curand posibil", a declarat secretarul francez pentru afaceri europene Clement Beaune pe contul sau de Twitter Persoanele provenind din Franta si Olanda care calatoresc in Marea Britanie vor face obiectul unei carantine de doua saptamani incepand de sambata ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19 din cele doua tari, a anuntat joi executivul britanic.Masura de impunere a carantinei va intra in vigoare sambata dupa ora locala 04:00 (03:00 GMT) si ar putea determina o intoarcere masiva a celor aproximativ 500.000 de turisti britanici aflati in prezent in vacanta in Franta.Potrivit Directiei Generale de Sanatate, indicatorii de monitorizare a epidemiei de COVID-19 in Franta "continua sa se deterioreze" cu o serie de noi cazuri confirmate care "cresc in mod regulat". In ultimele 24 de ore, in Franta au fost depistate 2.669 de noi cazuri, fata de 2.524 raportate miercuri.Marea Britanie este tara europeana cu cel mai ridicat nivel al deceselor provocate de pandemia de COVID-19, raportand peste 41.000 de morti.