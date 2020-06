Franta se asteapta la o scadere economica de 11% in acest an

Ziare.

"Cresterea inregistrata de Franta in 2020, sau mai degraba recesiune ar fi termenul mai adecvat, va fi de 11%", a declarat Bruno Le Maire pentru postul de televiziune RTL.Le Maire a precizat ca noua cifra va fi inclusa in proiectul de rectificare bugetara care va fi prezentat in urmatoarele zile in consiliul de ministri. "Socul economic va fi extrem de brutal, dar am convingerea absoluta ca ne vom reveni in 2021", a adaugat Bruno Le Maire, citat de AFP.Saptamana trecuta si Institutul national de statistica din Franta (Inee) a indicat ca in 2020 economia va inregistra o contractie mai mare decat cea de 8% prognozata de Guvernul de la Paris, din cauza ca reluarea activitatii dupa izolare va fi "in cel mai bun caz, una progresiva in al doilea trimestru".Cu toate acestea, ministrul Economiei mizeaza pe planurile de sustinere a diferitelor sectoare afectate de criza (turism, auto, aeronautica, etc.) si pe planul de relansare care urmeaza sa fie anuntat in septembrie pentru a accelera aceasta relansare."Luam toate masurile in toate sectoarele", a dat asigurari Bruno Le Maire, citand si viitorul plan pentru start-up-urile din tehnologie "pentru ca acestea sa nu fie preluate unul dupa altul de gigantii din sectorul digital".