Franta: Seful serviciilor de informatii interne, audiat in cazul Bettencourt

Directorul serviciului francez de informatii interne (DCRI), Bernard Squarcini, urma sa fie audiat, luni, ca martor, de catre judecatoarea Sylvia Zimmermann, in cadrul afacerii de spionaj telefonic a jurnalistilor cotidianului Le Monde, care investigau cazul Bettencourt.

Directorul general al politiei nationale franceze (DGPN), Frederic Pechenard, urma sa fie si el audiat ulterior de magistrat, sustin surse pentru AFP.

Judecatoarea Zimmermann incearca sa afle rolul acestora intr-o ancheta DCRI din vara lui 2010, care se concentra pe analiza facturilor telefonice detaliate ("fadettes") ale jurnalistilor Le Monde, pentru a incerca sa afle sursele acestora in afacerea Woerth-Bettencourt.

Cazul Bettencourt a luat nastere in primavara lui 2010, cand fiica mostenitoarei, Francoise Meyers-Bettencourt, l-a dat in judecata pe prietenul acesteia, fotograful Francois-Marie Banier, pe motiv ca acesta o tragea pe sfoara pe mama sa cu sume mari de bani.

Ancheta care a urmat a dezvaluit un adevarat viespar, declansand un urias scandal politic, cu acuzatii de trafic de influenta exercitat de ministrul pentru Buget de-atunci, Eric Woerth, si de finantare ilegala a partidului de guvernamant. Woerth a parasit guvernul de atunci. Scandalul a incetat pentru scurt timp, cand mama si fiica s-au impacat, doar pentru a se inclesta intr-un nou "razboi nuclear", dupa cum a spus Bettencourt.

Legea franceza limiteaza donatiile catre partidele politice la 7.500 de euro per persoana pe an, si doar 150 de euro pot fi donati in cash.