Franta suspenda toate transporturile dinspre Marea Britanie. Reuniune de urgenta a Uniunii Europene din cauza noii tulpini de coronavirus

Aceste restrictii instituite de Franta sunt valabile deocamdata pentru 48 de ore, "pentru a lasa timp de coordonare" la nivelul UE in vederea stabilirii unei abordari comune privind masurile fata de fluxurile de pasageri si marfuri dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, precizeaza intr-o nota guvernul francez. Transporturile dinspre Franta catre Regatul Unit sunt in continuare permise.In acest timp, presedintia germana a Consiliului UE a convocat pentru, in baza mecanismului integrat al UE pentru un raspuns politic la crize (IPCR). Acest mecanism are ca scop luarea unor decizii rapide si coordonate la nivelul UE in cazul unor crize importante si complexe.Pentru pregatirea acestei reuniuni, cabinetul presedintelui Consiliului European, Charles Michel, a convocat duminica o videoconferinta pe teme tehnice. La aceasta reuniune reprezentantii "statelor membre au facut schimb de informatii despre masurile pe care intentioneaza sa le adopte in orele urmatoare", cum ar fi interzicerea zborurilor din Regatul Unit sau noi masuri privind testarea, a precizat un purtator de cuvant comunitar.Mai multe state membre ale UE, printre careau anuntat duminica suspendarea legaturilor aeriene din si catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Belgia a suspendat de asemenea legaturile feroviare cu teritoriul britanic.Nu exista indicii ca noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2 ar fi mai letala decat cele precedente, insa ea este mai contagioasa. Potrivit consilierului stiintific al guvernului britanic, Patrick Vallance, ea a aparut la jumatatea lunii septembrie la Londra sau in comitatul Kent, iar in prezent tinde sa devina forma "dominanta" in Marea Britanie si a provocat o crestere puternica a spitalizarilor in decembrie, astfel ca la Londra si intr-o parte a Angliei a fost instituit nivelul maxim de restrictii antiepidemice.Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca aceasta noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 sa circule deja in afara Marii Britanii si a cerut autoritatilor statelor membre ale UE sa ia masuri prompte, in special sa identifice rapid si sa izoleze persoanele venite din zonele afectate si contactii lor si sa intensifice testarea.