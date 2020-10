Franta va expulza 231 de extremisti straini, dupa uciderea profesorului Samuel Paty de catre un islamist de origine cecena

Ministerul francez de Interne, responsabil de expulzarea strainilor, nu a fost disponibil pentru comentarii.Guvernul de centru al presedintelui Emmanuel Macron este presat de partidele conservatoare si de extrema dreapta sa ia masuri mai ferme impotriva rezidentilor straini care implica un risc de securitate.Profesorul Samuel Paty a fost asasinat, vineri, la Conflans-Sainte-Honorine de un tanar de origine cecena, dupa ce le-a aratat elevilor caricaturi cu profetul Mahomed la un curs cu privire la libertatea de exprimare. Cecenul in varsta de 18 ani, Abdoullakh Anzorov, nascut la Moscova si refugiat in Franta impreuna cu familia sa, a fost impuscat mortal de politisti, asupra sa tragandu-se noua gloante.Duminica, zeci de mii de oameni au iesit in strada, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty.