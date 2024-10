Franta va expulza lideri islamisti, de teama Jihadului

Autoritatile de la Paris au anuntat ca vor expulza cativa lideri islamisti, tamandu-se de formele de extremism pe care aceasta religie le poate lua.

Franta va expulza cativa imami, lideri ai unor moschei sau comunitati islamiste, temandu-se de consecintele "Jihadului global", scrie Russia Today. Ministrul de Interne al Frantei a spus recent ca aceasta masura va fi luata in urmatoarele zile.

"Ii vom expulza pe toti acesti imami, toti acesti preoti straini care denigreaza femeile si care au valori ce intra in contradictie cu valorile noastre si spun ca este nevoie de o lupta impotriva Frantei", a spus Manuel Valls. Oficialul francez a vorbit la o conferinta tinuta la Bruxelles, Belgia, despre masurile specifice pe care tara sa le va lua.

Chemarea la Jihad

Franta este tot mai preocupata de aceasta problema, dupa ce un ucigas afiliat gruparii teroriste al-Qaida a omorat trei soldati, trei copii evrei si un rabin, in luna martie 2012. Valls s-a referit si la acest incident neplacut, afirmand ca Mohamed Merah nu a actionat singur, el avand multe persoane de contact in Franta si in strainatate si traind intr-un "mediu extremist".

Franta a expulzat multi imami musulmani in ultimii ani pentru ca ei au denigrat tara si valorile francezilor, nutrind sentimente anti-occidentale. In octombrie 2012, regimul de la Paris a expulzat un imam tunisian acuzat de raspandirea unor conceptii anti-semitice, de denigrarea femeilor si apelul la un "Jihad violent".

Interesant este faptul ca el si-a raspandit idelile chiar intr-o moschee din Paris. Si in aprilie 2012, Franta a mai deportat cinci militanti islamisti si preoti musulmani din aceeasi cauza.

