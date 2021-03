Motivul pentru care autoritatile sanitare din Franta recomanda vaccinul Astra Zeneca mai ales pentru persoanele de peste 55 de ani

Franta a reluat vaccinarea cu AstraZeneca

Aceasta restrictie a fost decisa intrucat gravele si rarele tulburari de coagulare sangvina care au dus la suspendarea acestui vaccin in mai multe tari europene au fost observate doar la persoane cu varste mai mici de 55 de ani, a precizat Inalta Autoritate pentru Sanatate. In Franta au existat trei astfel de cazuri, au precizat reprezentantii HAS. Vaccinul produs de AstraZeneca era pana acum recomandat in Franta persoanelor de peste 50 de ani.Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a declarat joi ca vaccinul produs de compania britanico-suedeza este "sigur si eficace", dar a considerat ca "posibilitatea unei legaturi intre vaccin si cazurile de coagulare intravasculara diseminata (tulburari de coagulare) si tromboze venoase cerebrale (formarea de cheaguri in venele din creier) nu poate fi eliminata in acest moment", au subliniat specialistii de la HAS.Aceste patologii sunt "foarte rare", dar "grave" si "nu au nimic de-a face" cu trombozele obisnuite precum flebita, a explicat medicul Dominique Le Guludec, presedinta HAS, intr-o conferinta de presa.Pana la 16 martie, 25 de cazuri au fost recenzate in Europa, cauzand noua decese, in randul unor persoane cu varste sub 55 de ani, "din care majoritatea erau femei". In Franta, un caz de coagulare intravasculara diseminata a fost observat la o femeie de 26 de ani si doua cazuri de "trombopenii asociate" - deficit de plachete sangvine - la un barbat de 51 de ani si la o femeie de 24 de ani. Toate cele trei cazuri din Franta au fost raportate la un total de 1,4 milioane de doze administrate, au precizat reprezentantii HAS.In asteptarea "datelor complementare", persoanele din Franta cu varste sub 55 de ani vor trebui sa se vaccineze cu alte produse, precum cele care folosesc tehnologia ARN mesager, au recomandat specialistii de la HAS.Prim-ministrul Jean Castex a anuntat joi ca Franta va relua vaccinarile cu serul anti-COVID-19 produs de compania AstraZeneca, dupa concluziile anuntate de EMA.Mai multe tari eurpoene, inclusiv Franta, au suspendat utilizarea acestui vaccin din cauza temerilor generate in special de riscul de formare a unor cheaguri sangvine.