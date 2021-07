Numar record de programari la vaccinare in Franta dupa amenintarea cu noi restrictii facuta de Macron

Vaccinarea anti-COVID devine obligatorie pentru personalul medical

Franta, in fata valului patru

Dezvaluind o serie de masuri pentru a combate inmultirea infectarilor, Macron a spus ca vaccinarea nu va fi obligatorie pentru moment, dar a subliniat ca restrictiile ii vor viza in primul rand pe cei care nu sunt vaccinati.Presedintele a mai spus ca personalul sanitar trebuie sa se vaccineze pana la 15 septembrie, in caz contrar riscand sanctiuni.Stanislas Niox-Chateau, care conduce Doctolib, una dintre cele mai mari platforme online din Franta folosita pentru programari la vaccinare, a declarat la postul de radio RMC ca s-a inregistrat un numar record de persoane programate pentru vaccinare dupa anuntul presedintelui."S-au inregistrat 7,5 milioane de conectari la Doctolib in doar cateva minute. Peste 900.000 de francezi s-au programat la vaccinare ieri (luni - n.r.), un numar de doua ori mai mare decat recordul de pana acum, inregistrat la 11 mai", a spus Niox-Chateau.Macron a declarat luni ca certificatul sanitar necesar pentru a participa la evenimente majore va fi acum folosit pe o scara mult mai larga, inclusiv pentru a intra in restaurante, cinematografe si teatre.Certificatul va fi cerut de asemenea in trenurile si avioanele pe distante lungi de la inceputul lui august, stimuland si mai mult oamenii sa se vaccineze in contextul in care incepe sezonul estival.Incetinirea ritmului de vaccinare si noua crestere a numarului de infectari din cauza variantei Delta, mai contagioasa, a virusului au determinat guvernul sa isi regandeasca strategia. Guvernul francez va face vaccinul COVID-19 obligatoriu pentru lucratorii din domeniul sanitar , informeaza luni postul BFM TV inainte de un discurs televizat al presedintelui Emmanuel Macron, relateaza Reuters.Franta are o miscare anti-vaccinista tenace, dar autoritatile au mizat pe faptul ca vor putea convinge suficiente persoane, inclusiv personal medical, sa se vaccineze voluntar pentru a diminua raspandirea virusului.Totusi, o scadere a ratelor de vaccinare pe masura ce se avanseaza in lunile de vara si o crestere a numarului de infectari din cauza noii variante dominante Delta au fortat guvernul sa regandeasca strategia, noteaza Reuters.BFM TV a mai relatat ca Macron va spune in discursul ca un permis sanitar solicitat pentru a participa la evenimente pe scara larga sau a merge in cluburi va fi solicitat de acum inainte si pentru alte evenimente, stimulandu-i practic pe oameni sa se vaccineze. Infectarile cu varianta Delta a coronavirusului , inalt transmisibila, reprezinta acum in jur de 40% dintre cazurile din Franta, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, care a avertizat ca un al patrulea val de epidemie ar putea lovi in curand tara.Potrivit lui Attal, rata de crestere a infectarilor este mai ridicata in 11 regiuni din Franta, in special la Paris.Guvernul francez va avea lunea viitoare o reuniune pentru a discuta situatia epidemiei de COVID-19, in prezent fiind examinate toate scenariile posibile privind raspunsul la o resurgenta a infectarilor, a mai spus purtatorul de cuvant.