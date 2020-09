Franta vrea compensatii pentru anularea sesiunilor plenare ale Parlamentului European de la Strasbourg

In conditiile in care sesiunea PE care se deschide luni a fost mutata la Bruxelles din cauza pandemiei, Beaune a vorbit despre determinarea sa de "a lupta pentru o intoarcere rapida a sesiunilor plenare la Strasbourg, de a lucra impreuna la compensatii si de a proiecta Strasbourg drept capitala europeana in lunile si anii ce vin."In ce priveste posibilele compensatii, "exploram diferite piste foarte concrete (...) pentru ca, fara ambiguitate, Uniunea Europeana sa-si marcheze atasamentul fata de prezenta sa la Strasbourg", a explicat secretarul de stat, intr-o conferinta de presa la finalul unei reuniuni cu prefectul departamentului Bas-Rhin, Josiane Chevalier, cu primarul din Strasbourg, Jeanne Barseghian, cu deputati si cu reprezentanti ai colectivitatilor locale.Fara a intra in detalii, Clement Beaune a evocat posibilitatea ca anumite lucrari ale conferintei privind viitorul Europei, ce urmeaza sa inceapa in scurt timp, sa se desfasoare la Strasbourg, dar si discutii despre "durata, numarul" sesiunilor in plen ale PE.Potrivit tratatelor europene, PE are sediul la Strasbourg, unde se desfasoara anual 12 sesiuni plenare de cate trei zile si jumatate. In restul timpului, eurodeputatii lucreaza la Bruxelles, ceea ce constituie o sursa de dezbateri de mai multi ani. Orice modificare de tratat trebuie aprobata de toate statele membre ale UE Numerosii partizani ai unui sediu unic, ce ar fi stabilit la Bruxelles, denunta cu regularitate costurile financiare si ecologice ale acestei "transhumante" lunare a circa 2.500 de persoane si faptul ca imensul complex de la Strasbourg este utilizat doar patru zile pe luna.Potrivit lui Clement Beaune, in timp ce in cladirea PE de la Bruxelles sunt necesare lucrari importante, sediul de la Strasbourg "nu este doar o obligatie juridica inscrisa in tratate, (...) nu este doar o batalie defensiva si cu atat mai putin o relicva a trecutului".In aceeasi conferinta de presa, primarul ecologist al Strasbourgului, Jeanne Barseghian, si-a exprimat dorinta ca viitoarea sesiune in plen a PE, prevazuta intre 5 si 8 octombrie, sa aiba loc in acest oras, pentru prima data dupa luna februarie. "Trebuie sa mergem si mai departe in intarirea dimensiunii europene" a Strasbourgului, a insistat ea.