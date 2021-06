Extrema-dreapta din Franta a pierdut alegerile regionale intr-un fief electoral traditional

Candidatul RN, Thierry Mariani, este devansant in regiunea Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA, sud-est) de candidatul dreptei traditionale, Renaud Muselier.Mariani, care a iesit pe primul loc la primul tur , a obtinut acum numai 42% din voturi, in timp ce Muselier a primit peste 57% din sufragii, conform exit-poll-urilor.Potrivit observatorilor, partidele democratice au facut un "front republican" comun pentru a impiedica o victorie a reprezentantului RN.Este singura regiune unde RN era in pozitia de a iesi pe primul loc, ceea ce ar fi fost o premiera pentru acest partid a carui sefa a ajuns in turul al doilea al alegerilor prezidentiale din 2017.