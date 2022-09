Inundatii puternice la Paris: O parte a Muzeului Luvru a fost inchisa

Alerta de inundatii se mentine la Paris, dupa ce apele Senei si-au iesit din matca, au inundat mai multe strazi si au determinat administratia Muzeului Luvru sa inchida nivelurile inferioare.

Apele Senei au crescut alarmat din cursul saptamanii trecute, depasind pragul de 5 metri. Francezii se temeau de o crestere a nivelului apei cu inca 1,2 metri, in weekend. Meteorologii francezi au informat insa ca e putin probabil sa se intample asa ceva, in contidiile in care ploile s-au oprit inca de vineri, informeaza CNN.

Cu toate astea, pericolul de inundatie nu a trecut. Politia pariziana informeaza ca nivelul Senei va ajunge la 5.95 metri in noaptea de duminica spre luni. Mai rau au stat lucrurile doar la inundatiile din iunie 2016, cand nivelul apelor Senei depasisera cu putin 6 metri. Atunci, muzeele aflate pe malul apei au fost nevoite sa isi evacueze subsolurile.

Indundatiile au creat ceva probleme in traficul din Paris si au cauzat inchiderea traficului pe mai multe strazi din apropierea fluviului.

O filmare realizata de politisti cu ajutorul unei drone si postate pe Twitter arata proportiile inundatiilor.

Muzeul Luvru care se afla in proximitatea Senei a inchis o aripa ca masura de precautie. Aceste spatii vor fi deschise cel mai devreme luni.

Cei mai multi dintre francezi nu s-au plans insa de inundatii, sustinand ca viata nu le-a fost tulburata prea tare de ravarsarea apelor.

Viceprimatul Parisului Colombe Brossel spune insa ca se vor lua masuri pe termen lung in urma inundatiilor.

"Doua inundatii mari in mai putin de doi ani inseamna ca trebuie sa schimbam modul in care construim in Paris. Trebuie sa intelegem ca schimbarile climatice nu sunt doar cuvinte, sunt o realitate", a spus Colombe Brossel.

La inceputul weekndului, politia informa ca 1.000 de oameni au fost evacuati din calea apelor si ca 1.200 de locuinte nu au energie electrica. Si pacientii din doua spitale au fost transferati in alte unitati sanitare, ca masura de precautie.

Cele mai grave inundatii din secolul trecut au avut loc in Franta in 1910, cand nivelul apelor Senei a atins 8,5 metri.

