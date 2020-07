Le Figaro: Franta va ajuta cu cateva miliarde de euro operatorul feroviar SNCF pentru a supravietui crizei provocate de pandemie

Guvernul va ajuta compania printr-o majorare de capital sau prin rascumparari suplimentare de actiuni, a afirmat Djebbari pentru publicatia franceza Le Figaro."SNCF nu are probleme cu fluxul de numerar. Totusi, statul o va ajuta cu cateva miliarde de euro", a explicat ministrul Transporturilor.Acesta a adaugat ca Executivul se asteapta in schimb de la SNCF la "un nivel ridicat al performantelor economice, sociale si de mediu".Separat, Djebbari a declarat la postul de radio France Info ca statul intentioneaza sa extinda transportul feroviar in Franta."Aproximativ 9% din bunuri sunt transportate pe caile ferate si vrem sa dublam acest procent la 18% pana in 2030", a precizat ministrul Transporturilor.